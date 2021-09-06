باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) كشفت هيئة الجمارك عن حجم تحويلاتها إلى ميزانية الدولة خلال شهر أغسطس. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك أنها حولت إلى ميزانية الدولة خلال شهر أغسطس 386 مليون مانات. وأوضحت الهيئة فيه أن تحويلاتها إلى الميزانية منقسمة إلى الرسوم الجمركية البالغة 105 مليون و441 ألف مانات وقيمة الضريبة المضافة 263 ملايين و347 ألف مانات وضرائب الاستهلاك 13 مليونا و651 ألف مانات وضريبة الطرق 3 ملايين و582 ألف مانات.

AZERTAG.AZ : هيئة الجمارك تكشف عن تحويلاتها إلى الميزانية خلال أغسطس

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