باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) عادت البحارة الأذربيجانيون الى باكو والذين شاركوا في مسابقة "كأس البحر" ضمن مباريات "الألعاب العسكرية الدولية - 2021". أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه أقيم اليوم حفل استقبال البحارة الأذربيجانيين. يذكر ان البحارة الذربيجانيين احتلوا المرتبة الثالثة في المسابقة. تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو: https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1630927795573986246.mp4

AZERTAG.AZ : عودة البحارة الأذربيجانيين المشاركين في مسابقة "كأس البحر" إلى باكو (فيديو)

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