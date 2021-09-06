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    عودة البحارة الأذربيجانيين المشاركين في مسابقة "كأس البحر" إلى باكو (فيديو)

    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٣٦]

    باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    عادت البحارة الأذربيجانيون الى باكو والذين شاركوا في مسابقة "كأس البحر" ضمن مباريات "الألعاب العسكرية الدولية - 2021".

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه أقيم اليوم حفل استقبال البحارة الأذربيجانيين.

    يذكر ان البحارة الذربيجانيين احتلوا المرتبة الثالثة في المسابقة.

    تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1630927795573986246.mp4

    AZERTAG.AZ :عودة البحارة الأذربيجانيين المشاركين في مسابقة "كأس البحر" إلى باكو (فيديو)
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