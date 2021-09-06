عودة البحارة الأذربيجانيين المشاركين في مسابقة "كأس البحر" إلى باكو (فيديو)
AzerTAg.az
٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)
عادت البحارة الأذربيجانيون الى باكو والذين شاركوا في مسابقة "كأس البحر" ضمن مباريات "الألعاب العسكرية الدولية - 2021".
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه أقيم اليوم حفل استقبال البحارة الأذربيجانيين.
يذكر ان البحارة الذربيجانيين احتلوا المرتبة الثالثة في المسابقة.
تقدم وكالة أذرتاج هذا الفيديو:
https://video.azertag.az/files/video/2021/3/1630927795573986246.mp4
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