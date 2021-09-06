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    قيادة وزارة الدفاع تتفقد الاستعدادات لتدريب "الأخوة الثلاثة - 2021"

    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٠٠]

    باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تعرفت قيادة وزارة الدفاع اليوم على المنطقة التي سيقام فيها التدريب الدولي "الأخوة الثلاثة - 2021" بمشاركة افراد من القوات الخاصة الأذربيجانية والتركية والباكستانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع انه قدمت لوزير الدفاع معلومات عن عملية التحضير وقضايا تنظيمية أخرى.

    تم إعطاء التعليمات ذات الصلة لتنظيم وإجراء التدريب على مستوى عالٍ.

    AZERTAG.AZ :قيادة وزارة الدفاع تتفقد الاستعدادات لتدريب "الأخوة الثلاثة - 2021"
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    قيادة وزارة الدفاع تتفقد الاستعدادات لتدريب "الأخوة الثلاثة - 2021" قيادة وزارة الدفاع تتفقد الاستعدادات لتدريب "الأخوة الثلاثة - 2021" قيادة وزارة الدفاع تتفقد الاستعدادات لتدريب "الأخوة الثلاثة - 2021" قيادة وزارة الدفاع تتفقد الاستعدادات لتدريب "الأخوة الثلاثة - 2021" قيادة وزارة الدفاع تتفقد الاستعدادات لتدريب "الأخوة الثلاثة - 2021" قيادة وزارة الدفاع تتفقد الاستعدادات لتدريب "الأخوة الثلاثة - 2021" قيادة وزارة الدفاع تتفقد الاستعدادات لتدريب "الأخوة الثلاثة - 2021"