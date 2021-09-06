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    وزير الاقتصاد: قد تتجاوز قيمة الصادرات غير النفطية ملياري دولار حتى نهاية العام

    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٤٩]

    باكو، 6 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    تزداد الصادرات من القطاع غير النفطي آخذ. تجاوزت الصادرات في القطاع غير النفطي 1.58 مليار دولار خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري.

    افادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الاقتصاد ميكائيل جباروف.

    قال الوزير إن هذا زيادة بنسبة 37.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. من المتوقع أن تتجاوز الصادرات غير النفطية ملياري دولار بحلول نهاية عام 2021.

    AZERTAG.AZ :وزير الاقتصاد: قد تتجاوز قيمة الصادرات غير النفطية ملياري دولار حتى نهاية العام
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