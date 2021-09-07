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    ثقافة


    أذربيجان تشارك في معرض ملتقى " 2021 OTDYKH Leisureالدولي للسياحة

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٢٩]

    موسكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

    انطلقت في موسكو فعاليات معرض ملتقى " OTDYKH Leisureالدولي للسياحة.

    أفادت وكالة أذرتاج ان 450 مشارك من بينها أذربيجان وروسيا وبلغاريا وبيلاروس واسبانيا ومصر وغيرها سيقدم إمكانيات سياحية في المعرض.

    سيقام حفل افتتاح رسمي لملتقى ومعرض OTDYKH Leisure 2021 الدولي للسياحة في ملعب ترافيل بمجمع معارض "اكسبوسنتر" في 7 سبتمبر.

    يخطط تنظيم اكثر من 30 فعالية وكلمات اكثر من 160 متحدث في اطار المعرض والملتقى.

     

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