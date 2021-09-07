باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 سبتمبراليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0174 أورو EUR 1 2.0199 دولار أسترالي AUD 1 1.2682 روبل بلاروس BYN 1 0.6767 ريال برازيلي BRL 1 0.3288 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1194 كرون دنماركي DKK 1 0.2716 لاري جورجي GEL 1 0.547 روبي هندي INR 1 0.0232 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2187 دولار كندا CAD 1 1.3576 دينار الكويت KWD 1 5.6553 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4101 بيسو المكسيك MXN 1 0.0854 جنيه مصري EGP 1 0.1083 لاي مولدوفا MDL 1 0.0965 كرون النرويج NOK 1 0.1966 زلوتي بولندا PLN 1 0.4464 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0233 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4195 دولار سنغافورة SGD 1 1.2675 ريال السعودية SAR 1 0.4533 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1505 دولار تايوان TWD 1 0.0616 ليرة تركيا TRY 1 0.2052 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0635 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2143 كرون التشيك CZK 1 0.0795 يوان الصين CNY 1 0.2634 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3546 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5306 كرون السويد SEK 1 0.1988 فرنك سويسرا CHF 1 1.8601 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1469 ليرة لبنان LBP 100 0.1128 ين اليابان JPY 100 1.5481 بيسو تشيلي CLP 100 0.22 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.012 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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