  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٠٤]

    باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 سبتمبراليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0174

    أورو

    EUR

    1

    2.0199

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.2682

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6767

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3288

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1194

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2716

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.547

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0232

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2187

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.3576

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6553

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4101

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0854

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.1083

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0965

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1966

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4464

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0233

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4195

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2675

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4533

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1505

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0616

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2052

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0635

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.2143

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0795

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.2634

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3546

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5306

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1988

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8601

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.1469

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1128

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5481

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.22

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0159

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.012

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٣٦]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٣.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٥‎٢]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٢.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٤٧]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠١.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١١]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم