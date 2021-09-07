ارتفاع حالة اصابة بكوفيد 19 في العالم الى أكثر من 400 مليون شخص خلال اليوم الماضي

باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تستمر حصيلة ضحايا عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الزيادة حول العالم.

ارتفعت حالات الوفاة من مرض كوفيد 19 بواقع 4 ملايين و588 الف و292 شخص خلال حتى الآن.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الموقع الالكتروني "worldometers.info" على الإنترنت أن حالات الاصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد في العالم ارتفع بواقع أكثر من 400 الف حالة اصابة اخرى خلال يوم أخير ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 221 مليون و956 ألف و94 شخصا.

تم تسجيل أكبر عدد من الحالات في بريطانيا (41 مليونا و192 ألف شخص) وعدد الوفيات من المرض في روسيا (790 ألف شخص) خلال اليوم الماضي.

يذكر انه بدأت الإصابة بالفيروس التاجي تنتشر في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر من العام الماضي. وأعلنت منظمة الصحة العالمية في 11 مارس الماضي، أن تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد يشكل وباء عالميا.

ولا تزال الولايات المتحدة في المركز الأول من حيث عدد الوفيات والمرضى.

وفي لائحة الدول الأكثر تعرضا لتفشي الفيروس التاجي تأتي على التوالي: الهند والبرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا.

أصيب 40.8 مليون شخص بكوفيد 19 في الولايات المتحدة الأمريكية. تليها الهند (33 مليونا شخص) والبرازيل (20 مليون و8 آلاف) وفرنسا (6.8 مليون) وروسيا (7 مليون) وتركيا (6.5 مليون).

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