  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    انطلاق تدريب مشترك اذربيجاني تركي في محافظة لاتشين

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٠]

    باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)

    انطلق في أراضي محافظة لاتشين تدريب مشترك بالطلقات الحية، ذلك بناء على اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الهدف من التدريب المقام بحضور عسكريين من أذربيجان وتركيا هو تطوير النشاط المشترك والتنسيق القتالي اثناء العمليات القتالية، بما فيها تطوير قدرات اتخاذ قرار عسكري للقيادة العسكرية وادارات الوحدات العسكرية.

    يتم التركيز خاصة على زيادة مهارات تطبيق الآليات القتالية المعاصرة والوسائل العسكرية الأخرى في الظروف الجغرافية الصعبة.

     

    AZERTAG.AZ :انطلاق تدريب مشترك اذربيجاني تركي في محافظة لاتشين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٠٠]
    قيادة وزارة الدفاع تتفقد الاستعدادات لتدريب "الأخوة الثلاثة - 2021"
    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٧:٣٦]
    عودة البحارة الأذربيجانيين المشاركين في مسابقة "كأس البحر" إلى باكو (فيديو)
    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١١:٢٩]
    وزارة الدفاع تنشر مقطع فيديو عن قرية ملا ولي المحررة في محافظة فضولي (فيديو)
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٨:٥‎٤]
    وزارة الدفاع: ادعاءت باحراق جنود أذربيجان مراعي الاراضي المتاخمة للحدود افتراء وبهتان
    انطلاق تدريب مشترك اذربيجاني تركي في محافظة لاتشين انطلاق تدريب مشترك اذربيجاني تركي في محافظة لاتشين انطلاق تدريب مشترك اذربيجاني تركي في محافظة لاتشين انطلاق تدريب مشترك اذربيجاني تركي في محافظة لاتشين