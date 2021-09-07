انطلاق تدريب مشترك اذربيجاني تركي في محافظة لاتشين
AzerTAg.az
٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٠:١٠]
باكو، 6 سبتمبر (أذرتاج)
انطلق في أراضي محافظة لاتشين تدريب مشترك بالطلقات الحية، ذلك بناء على اتفاقية التعاون العسكري الموقعة بين جمهورية أذربيجان وجمهورية تركيا.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الدفاع ان الهدف من التدريب المقام بحضور عسكريين من أذربيجان وتركيا هو تطوير النشاط المشترك والتنسيق القتالي اثناء العمليات القتالية، بما فيها تطوير قدرات اتخاذ قرار عسكري للقيادة العسكرية وادارات الوحدات العسكرية.
يتم التركيز خاصة على زيادة مهارات تطبيق الآليات القتالية المعاصرة والوسائل العسكرية الأخرى في الظروف الجغرافية الصعبة.
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