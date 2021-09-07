صندوق النفط يحصل على 3.7 مليار دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" حتى الآن

باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 130 مليون و137 الف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من بيع المكثفات في حقل شاه دنيز لمدة 8 أشهر بلغت 57 مليونا و131 الف دولار.

وبلغ إجمالي عائدات الصندوق من بيع الغاز والمكثفات في حقل شاه دنيز 3 مليار و797 مليون دولار في الفترة من 2007 إلى 1 سبتمبر من هذا العام.

بلغت عائدات صندوق النفط من مشروع "شاه دنيز" في العام الماضي 293.9 مليون دولار.