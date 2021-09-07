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    صندوق النفط يحصل على 3.7 مليار دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" حتى الآن

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٢٦]

    باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    حصل صندوق النفط الحكومي الأذربيجاني على 130 مليون و137 الف دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من حقل "شاه دنيز" خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قسم العلاقات العامة في الصندوق ان عائدات صندوق النفط من بيع المكثفات في حقل شاه دنيز لمدة 8 أشهر بلغت 57 مليونا و131 الف دولار.

    وبلغ إجمالي عائدات الصندوق من بيع الغاز والمكثفات في حقل شاه دنيز 3 مليار و797 مليون دولار في الفترة من 2007 إلى 1 سبتمبر من هذا العام.

    بلغت عائدات صندوق النفط من مشروع "شاه دنيز" في العام الماضي 293.9 مليون دولار.

     

    AZERTAG.AZ :صندوق النفط يحصل على 3.7 مليار دولار من الإيرادات من بيع الغاز الطبيعي والمكثفات من "شاه دنيز" حتى الآن
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