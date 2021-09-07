باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) سيعقد اجتماع عاشر لوزراء الاقتصاد للبلدان الأعضاء لدى مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في 10 سبتمبر بباكو. أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الاقتصاد انه ستناقش فرص توسيع التعاون الاقتصادي بين البلدان الناطقة بالتركية خلال الاجتماع وسيتم تقديم جائزة الأعمال الثانية للمجلس التركي وتنظيم منتدى الأعمال المخصص لاستعادة الأراضي المحررة في أذربيجان.

AZERTAG.AZ : اجتماع وزراء الاقتصاد للبلدان الأعضاء لدى مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية يعقد في باكو

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