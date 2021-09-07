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    قابضة الاستثمارات الأذربيجانية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقعان مذكرة تفاهم

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١١:٠٢]

    باكو، 6 سبتمبر (اذرتاج)

    تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين قابضة الاستثمارات الأذربيجانية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص (ICD) التابعة لمجموعة بنك التنمية الإسلامي.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن قابضة الاستثمارات ان الوثيقة وقع عليها المدير العام لقابضة الاستثمارات الأذربيجانية روسلان عليخانوف والمدير العام للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص ايمن أمين سيجيني.

    بناء على مذكرة التفاهم، سيتعاون الطرفان في دعم الصكوك لشركات القطاع العام المنضمة الى إدارة قابضة الاستثمارات الأذربيجانية.

    AZERTAG.AZ :قابضة الاستثمارات الأذربيجانية والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص توقعان مذكرة تفاهم
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