أذربيجان تطعّم الناشئين الدارسين في الخارج والمعانين من الامراض المزمنة بلقاح كورونا

باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج)

أعلنت وزارة الصحة ان أذربيجان ستطعم الناشئين (الناشئات) في اعمار تتراوح بين 16-18 سنة بلقاح mRNT “Pfizer ضد فيروس كوفيد 19 في الحالات الاستثنائية.

أفادت وكالة أذرتاج ان الحالات الاستثنائية يقصد بها الناشئون الدارسون في الخارج والمعانون من الامراض المزمنة.

يجب الذكر ان اتحاد "طبيب" أصدر قرارا بشأن تطعيم الناشئين في اعمار تتراوح بين 16-18 سنة في أذربيجان بلقاح mRNT Pfizer (“Comirnaty”) إلا بخطاب كتابي من احد الوالدين وبالموافقة الكتابية من كلا الوالدين مع تقديم أسباب التطعيم. ستقام عملية التطعيم في مركز باكو الصحي.

يمكن الراغبين في تلقي اللقاح ان يسجلوا في موقع https://randevu.its.gov.az/ للطابور الالكتروني.