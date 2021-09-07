  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    أذربيجان تطعّم الناشئين الدارسين في الخارج والمعانين من الامراض المزمنة بلقاح كورونا

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٢:٥‎٥‎]

    باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج)

    أعلنت وزارة الصحة ان أذربيجان ستطعم الناشئين (الناشئات) في اعمار تتراوح بين 16-18 سنة بلقاح mRNT “Pfizer ضد فيروس كوفيد 19 في الحالات الاستثنائية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الحالات الاستثنائية يقصد بها الناشئون الدارسون في الخارج والمعانون من الامراض المزمنة.

    يجب الذكر ان اتحاد "طبيب" أصدر قرارا بشأن تطعيم الناشئين في اعمار تتراوح بين 16-18 سنة في أذربيجان بلقاح mRNT Pfizer (“Comirnaty”) إلا بخطاب كتابي من احد الوالدين وبالموافقة الكتابية من كلا الوالدين مع تقديم أسباب التطعيم. ستقام عملية التطعيم في مركز باكو الصحي.

    يمكن الراغبين في تلقي اللقاح ان يسجلوا في موقع https://randevu.its.gov.az/ للطابور الالكتروني.

     

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان تطعّم الناشئين الدارسين في الخارج والمعانين من الامراض المزمنة بلقاح كورونا
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٠]
    أذربيجان: تطعيم أكثر من 7 ملايين و236 ألف جرعة من لقاح كورونا حتى الآن
    ٠٦.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٤٥‎]
    أذربيجان: تسجيل 2406 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2867 مصاب ووفاة 37 مصابا في 6 سبتمبر
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٩:١٤]
    أذربيجان: تطعيم نحو 60977 جرعة من لقاح كورونا خلال اليوم
    ٠٥‎.٠٩.٢٠٢١ [١٩:٠٤]
    أذربيجان: تسجيل 3310 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 2972 مصاب ووفاة 42 مصابا في 5 سبتمبر
    أذربيجان تطعّم الناشئين الدارسين في الخارج والمعانين من الامراض المزمنة بلقاح كورونا