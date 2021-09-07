باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج) سيراقب عدد الطلاب في المحاضرات في مؤسسات التعليم العالي. أفادت وكالة أذرتاج ان هذا قاله وزير التعليم الاذربيجاني إيمين امر اللايف في مؤتمر صحفي عقده حول تنظيم السنة الدراسية الجديدة. قال ان حضور 50-60 طالبا في قاعات المحاضرات في آن واحد لا يتماشى مع قواعد الحجر الصحي.

AZERTAG.AZ : عدد الطلاب في المحاضرات في الجامعات سيتم تحت المراقبة

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