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    اقتصاد


    زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 37.1 %

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٥‎:٠٥‎]

    باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    بلغت قيمة الصادرات في القطاع غير النفطي خلال أشهر يناير – أغسطس من العام الجاري 13 مليار دولار.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن استعراض الصادرات الصادرة عن مركز تحليل الإصلاحات الاقتصادية والاتصالات أن الصادرات العام الماضي في القطاع غير النفطي ازداد قدر 429 مليون دولار او بنسبة 37.1 في المائة قياسا إلى عام 2020 السابق.

    AZERTAG.AZ :زيادة الصادرات من المنتجات غير النفطية بنسبة 37.1 %
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