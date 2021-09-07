وزير الدولة القطري: حريصون على جلب شركات قطرية الى مشاريع منفذة في الأراضي الأذربيجانية المحررة

باكو، 7 سبتمبر (أذرتاج)

التقى وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في 7 سبتمبر وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي والوفد المرافق له.

أفادت وكالة أذرتاج ان الوزير جيهون بايراموف رحب بوفد دولة قطر الصديقة وتحدث عن الجذور الثقافية والدينية العميقة التي تربط كلا البلدين. أكد الوزير الاذربيجاني على أهمية تبادل الزيارات الرفيعة المستوى بين الجانبين في المزيد من تطوير العلاقات مشيرا الى وجود تفاهم رفيع المستوى بين البلدين. قيل ان بين أذربيجان وقطر تعاونا وحوارا على المستوى الثنائي وكذلك متعدد الجوانب.

أعرب وزير الدولة القطري سلطان بن سعد المريخي عن شكره على حسن الاستقبال ونقل الى الوزير جيهو بايراموف تحيات وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني. قال ان وزارتي خارجية كلا البلدين أجرتا مناقشات مفصلة حول عدد من مواضيع اجندة التعاون في إطار جولة جديدة من المشاورات بينهما في باكو.

أشار الوزير بايراموف الى أهمية استمرار المشاورات السياسية من حيث توضيح موقف كلا البلدين بشكل مفصل والتفاهم المتبادل.

أبدى الوزير بايراموف شكره لدولة قطر على دعمها المستمر لموقف أذربيجان المبني على القانون الدولي، بما في ذلك على دعمها الثابت للقرارات الصادرة سنويا عن منظمة التعاون الإسلامي بشأن أذربيجان. أحاط الوزير بايراموف الجانبَ القطري علما بالوضع الحالي في المنطقة والعواقب الوخيمة لسياسة الاحتلال التي مارستها أرمينيا خلال حوالي 30 سنة، تحرير أراضينا من الاحتلال نتيجة حرب الـ44 يوما واعمال إعادة الإعمار والبناء في الأراضي المحررة.

قيل ان أذربيجان أعلنت رسميا وعلى لسان رئيسها استعدادها لتطبيع العلاقات مع جارها الأرميني على أساس مبادئ القانون الدولي رغم سياسة العدوان التي مارسها ضدها خلال عقود.

خلال اللقاء قدمت للوزير القطري معلومات عن منطقة آلات الاقتصادية الحرة، مع الإشارة الى إمكانيات جلب شركات قطرية اليها. كذلك تم التشديد على أهمية التعاون في مجال تبادل المعلومات بين وزارتي الخارجية لكلا البلدين.

من جانبه أكد وزير الدولة القطري إشادته لموقف أذربيجان لتطبيع علاقاتها مع جارها وإحلال السلام. قال ان بلاده حريصة على جلب شركات قطرية الى تنفيذ مشاريع في إعادة إعمار الأراضي المحررة من الاحتلال.

في الختام تمنى وزير الدولة القطري للأذربيجان شعبا وحكومة الرفاهية ودوام التنمية.