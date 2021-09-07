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    مباراة بين منتخبي أذربيجان والنمسا

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٢]

    باكو، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    سيواجه المنتخب الأذربيجاني لكرة القدم تحت 21 عاما مع الفريق النمساوي ضمن تصفيات بطولة أوروبا.

    أفادت وكالة اذرتاج ان المباراة سيديرها الحكم الدولي البيلاروسي آمين كورقهيلي.

    ستبدأ المباراة اليوم في ملعب "Kayne Zorgen Arena" للنمسا في الساعة 20:00 بتوقيت باكو.

     

    AZERTAG.AZ :مباراة بين منتخبي أذربيجان والنمسا
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