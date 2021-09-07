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    زلزال في أنطاليا

    ٠٧.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٤٥‎]

    إسطنبول، 7 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    ضرب زلزال بلغت قوته 4.5 درجات على مقياس ريختر مدينة أنطاليا التركية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن إدارة الكوارث والطوارئ التركية أنه تم تحديد مركز الزلزال على بعد 75.7 كيلومترا من منطقة كوملوكا في أنطاليا.

    وأشارت إلى أن الزلزال وقع في الساعة 14:14.

    وشعر السكان بالزلزال. ولم ترد أنباء على الفور حول وقوع أي خسائر مادية أو بشرية جرّاء الهزة .

     

    AZERTAG.AZ : زلزال في أنطاليا
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