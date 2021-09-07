باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج استقبل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف فريد غائبوف بمناسبة توظيفه لمنصب وزير الشباب والرياضة عبر الاتصال المرئي. أفادت أذرتاج أن رئيس الدولة ألقى كلمة في الاستقبال.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يستقبل وزير الشباب والرياضة الجديد عبر الاتصال المرئي

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