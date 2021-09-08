أذربيجان: تسجيل 2447 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3428 مصاب ووفاة 41 مصابا في 7 سبتمبر

باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2447 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3428 مصاب هذا المرض وتوفي 41 مصابا بالفيروس في 7 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 447 ألف و725 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 389 ألف و977 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5920 مريض منهم ويستمر علاج 51 ألفا و828 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 15 الفا و530 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و578 ألف و600 فحص طبي.