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    أذربيجان: تطعيم 71 ألف جرعة من لقاح كورونا في 7 سبتمبر

    ٠٨.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٢١]

    باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 70 ألفا و768 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 7 سبتمبر.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 31 ألفا وو927 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و38 ألفا و841 شخص ضمن المرحلة الثانية.

    يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و307 ألف و149 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و391 ألف و664 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و915 ألف و485 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 71 ألف جرعة من لقاح كورونا في 7 سبتمبر
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