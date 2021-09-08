بحث العلاقات في مجال الطوارئ بين أذربيجان وقطر

باكو، 8 أيلول، أذرتاج

استقبل كمال الدين حيدروف وزير الطوارئ الأذربيجاني الرئيس المشارك في اللجنة الاقتصادية والتجارية والفنية بين حكومتي أذربيجان وقطر سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية في دولة قطر مع الوفد المرافق له.

قالت الوزارة في بيان إن الوزير اعاد للذاكرة وجود علاقات التعاون رفيعة المستوى بين أذربيجان وقطر في مختلف المجالات.

كما قدم معلومات مفصلة حول بقاء اراضي أذربيجان تحت الاحتلال الارميني لمدة 30 سنة وتعرض مدن البلد وقراها للدمار والخراب والنهب والسلب خلال الفترة المذكورة وتحرير جيش أذربيجان المظفر بقيادة القائد الاعلى الرئيس إلهام علييف جراء حرب الاربع والاربعين يوما الوطنية بشجاعة ابناء الوطن الباسلين وحول اعمال البناء والاصلاح والإعمار المنفذة بسرعة في الوقت الحاضر لدى الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني. واشار الى أن الاراضي المحررة من الاحتلال الارميني غنية بالثروات الطبيعية وتكتسي بامكانات كبيرة للسياحة وكذلك السياحة الصحية والثقافية داعيا رجال الاعمال ودوائر الاعمال والمستثمرين من دولة قطر للاستثمار في هذه الاراضي.

ثم أحاط الوزير حيدروف الضيوف من قطر علما بفعاليات اللجنة المشتركة الاقتصادية والتجارية والفنية بين حكومتي أذربيجان وقطر التي يرأسها بالشراكة.

كما تناول الوزير حيدروف فعاليات وزارة الطوارئ والجهود المبذولة الرامية الى التصدي لحالات الطوارئ وازالة نتائجها وتحدث عن التعاون المثمر بين مؤسستي كلا البلدين ذاتي الصلة مشيرا الى اتفاقية التعاون في مجال ادارة الحالات الطارئة بين حكومتي جمهورية أذربيجان ودولة قطر الموقع عليها عام اربعة عشر وألفين.

ورفع سلطان بن سعد المريخي وزير الشؤون الخارجية القطرية الشطر على حفاوة الاستقبال ناقلا تحيات الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني وزير الخارجية القطري الرئيس المشارك في اللجنة المشتركة الاقتصادية والتجارية والفنية بين حكومتي أذربيجان وقطر الى الوزير حيدروف. وتحدث وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية عن امكانات واسعة للتعاون بين أذربيجان وقطر مشيرا الى اهمية تعزيز العلاقات بين مؤسسات البلدين المعنية بمكافحة الطوارئ.

وجرى في اللقاء تبادل الاراء تبادلا واسعا حول سائر المسائل ذات الاهتمام المشترك.