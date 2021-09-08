لأول مرة تفوز أذربيجان بعضوية لجنة مراجعة الحسابات بالمنظمة الاسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية (الآسوساي)

باكو، 7 سبتمبر، أذرتاج

انعقدت مؤتمر (ASOSAI) "المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة" في نسخته الخامسة عشرة في 7 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج ان الجمعية التي عقدت عبر الاتصال المرئي لأول مرة بسبب جائحة كوفيد 19 نظمت من قبل مؤسسة مراجعة الحسابات العليا في تايلاند.

وقد شارك في الجمعية وفد برئاسة رئيس غرفة الحسابات الأذربيجانية فوغار جولممادوف. وقد بدأ الحدث بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس ASOSAI ، ثم رئيس الأجهزة العليا للرقابة المالية في فيتنام (OSHA) ثم تلتها كلمة ترحيب من رئيس مؤسسة الحسابات التايلاندي الذي تم انتخابه مؤخرًا رئيسا لـ ASOSAI وبعد حفل الافتتاح الرسمي، تمت مناقشة جدول أعمال الجلسة العامة وعضوية مجلس الإدارة ولجنة مراجعة الحسابات. خلال الحدث، تمت الموافقة على تقرير ASOSAI حول تنفيذ الخطة الاستراتيجية وعرض الخطة الاستراتيجية القادمة وتقرير الأمانة العامة وتقارير أخرى، وإنشاء مجموعات عمل جديدة، وكذلك تم الموافقة على إنشاء فريق عمل معني بأهداف التنمية المستدامة وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة التدقيق. بعد ذلك، تمت مناقشة قضايا تحديد الهيئة التي ستستضيف الدورة السادسة عشرة للجمعية العمومية للـ ASOSAI، وانتخاب سبعة أعضاء جدد لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى مدققين جدد من خارج الجمعية. وقد تم انتخاب تركيا وباكستان وروسيا والمملكة العربية السعودية وماليزيا والفلبين كأعضاء جدد في مجلس إدارة ASOSAI وأصبحت غرفة الحسابات عضوًا في لجنة تدقيق ASOSAI لأول مرة في 2021-2024 بتصويت جميع أعضاء ASAs المشاركين في الجمعية ASOSAIالخامسة عشرة. وفي نهاية الحدث، تمت مناقشة تعاونASOSAI مع INTOSAI ومنظماتها الإقليمية، واختتم الحدث بالملاحظات الختامية للرئيس الجديد ASOSAI