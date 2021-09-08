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    وزير الاقتصاد يدعو شركات من قطر للاستثمار في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني

    ٠٨.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٩]

    باكو، 8 أيلول، أذرتاج

    قال وزير الاقتصاد الأذربيجاني ميكائيل جباروف إننا تبادلنا وجهات نظر حول المسائل ذات الاهتمام المشترك في لقاء منعقد مع سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية القطرية ناقشنا فيه العلاقات الاقتصادية الثنائية بين البلدين.

    واضاف الوزير جباروف أننا دعونا شركات من قطر خلال المناقشات المثمرة للاستثمار في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني وتنفيذ مشاريع مشتركة.

     

    AZERTAG.AZ :وزير الاقتصاد يدعو شركات من قطر للاستثمار في اراضي أذربيجان المحررة من الاحتلال الارميني
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