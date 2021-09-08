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    تدشين سبيلي شهيدي الحرب الوطنية في غابالا

    ٠٨.٠٩.٢٠٢١ [١١:٣٣]

    غابالا، 8 أيلول، أذرتاج

    دشن سبيلا سقي الماء في مدينة غابالا عاصمة المقاطعة تخليدا لذكرى شهيدي الحرب الوطنية أقشين أنورلي الطبيب العسكري والجندي إلفين عبد الرحمن وف من سكان قرية لازا بالمقاطعة.

    وعزف النشيد الوطني في البداية واحييت ذكرى شهداء الوطن الغالي بالوقوف لدقيقة حداد.

    بعد تدشين سبيلي الشهيدين زار ممثلو مجتمع غابالا مدفني الشهيدين وضعوا باقات من الزهور امامهما وأهدوا ثواب القاتحة لروحيهما الطاهرتين.

     

     

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