الشركات القطرية حريصة على المشاركة في إعادة إعمار الأراضي الأذربيجانية المحررة من الاحتلال

باكو، 8 سبتمبر (أذرتاج)

التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائل جباروف وزير الدولة للشؤون الخارجية القطري سلطان بن سعد المريخي الذي يزور البلد.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين تحدثا في اللقاء عن تطور العلاقات بين أذربيجان وقطر مع الإشارة الى أهمية تبادل الزيارات في تطوير التعاون أيضا. قيل ان الجانب الاذربيجاني يشيد بدعم دولة قطر لتسوية النزاع القائم بين أرمينيا وأذربيجان بشكل عادل في اطار وحدة أراضي أذربيجان وسيادتها. قال وزير الاقتصاد ان التعاون التجاري الاستثماري من أولويات الشراكة الأذربيجانية القطرية. توجد علاقات عمل نشطة بين دوائر الاعمال لكلا البلدين. قيل ان انشاء بيت التجارة الاذربيجاني في قطر وتنظيم حدث Investment Roadshow وتبادل المعلومات عن المنتجات القابلة للتصدير وغيرها من الفعاليات من شأنها ان تعزز الشراكة الاقتصادية التجارية بين البلدين.

قدمت في اللقاء معلومات عن بيئة الاعمال المناسبة في أذربيجان وامكانياتها الاقتصادية، اشير الى إمكانيات لوجستية اقتصادية لمنطقة آلات الاقتصادية الحرة.

أكد الوزير القطري سلطان بن سعد المريخي ان بلاده تريد توسيع العلاقات مع أذربيجان وكذلك تحرص الشركات القطرية على المشاركة في المشاريع المنفذة في إعمار وتطوير أراضينا المحررة من الاحتلال.