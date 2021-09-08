الطيارون العسكريون يؤدون المهام بنجاح في تدريبات "صقر توراذ 2021" (فيديو)

باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وفقا لخطة التدريب، قامت طائرات القوات الجوية الأذربيجانية والتركية بمهام طيران مشتركة خلال التدريبات التكتيكية المشتركة "صقر توراذ 2021".

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان الطيارين تدرّب في ارتفاعات مختلفة على خوض المعارك الجوية، وضربوا الأهداف الأرضية ونقاط المراقبة والنيران ومدرعات للعدو المحتمل، بالتجنب من الصواريخ المحتملة.

يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

https://video.azertag.az/files/video/2021/3/16310812272365262927.mp4