الخارجية: إقامة تدريبات مختلفة في أراضيها ضمن الحدود المتعارف عليها دوليا حق سيادي لكل دولة

باكو، 8 سبتمبر (أذرتاج)

إن إجراء تدريبات مختلفة في أراضيها ضمن حدودها المتعارف عليها دوليا حق سيادي لكل دولة. أجرت أذربيجان في أراضيها حتى الآن تدريبات عسكرية متعددة، بما في ذلك تدريبات مشتركة بمشاركة البلدان الشريكة. والتدريبات التكتيكية المشتركة التي انطلقت في محافظة لاتشين خطوة من هذا النوع تخدم إحلال الاستقرار في المنطقة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأذربيجانية ليلى عبداللايفا قولها: "نسترعي انتباه وزارة خارجية أرمينيا الى ان اجراء دولة في أراضيها تدريبات عسكرية ليست تهديدا للسلام والامن في المنطقة، بل إن تهديد الامن والسلام الإقليميين هو المطامع على أراضي دولة أخرى وممارسة سياسة العدوان العسكري واستمرار احتلال أراضي دولة أخرى وبالتالي انتهاك مبادئ القانون الدولي.

وعلى أرمينيا ان تلتزم لتنفيذ تعهداتها التي وقعت عليها إذا تريد توفير السلام والامن في المنطقة."

يجب الذكر ان وزارة خارجية أرمينيا تدعي ان التدريبات الأذربيجانية التركية المشتركة في محافظة لاتشين الأذربيجانية تتعارض مع البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر عام 2020 وتخل بالسلام والامن.