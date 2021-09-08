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    استعادة جندي جيش أذربيجان المحتجز في مدينة أغدره

    ٠٨.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٠٦]

    باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

    اعيد مواطنا جمهورية أرمينيا المحتجزان في اراضي مقاطعة لاتشين من قبل جنود أذربيجان 14 يوليو عام 2021م وهما أرثور هايكي نالبانديان من مواليد 1981م جندي جيش أرمينيا مقيم مدينة غومري وارامايس غراتي توروزيان من مواليد 1963م المدني سائق الوحدة العسكرية مقيم محافظة جوريس الى أرمينيا 7 أيلول بوساطة قوات حفظ السلام الروسي بعد اطلاق سراحهما وذلك وفقا للبيان الثلاثي المؤرخ في 10 نوفمبر عام 2020م الموقع عليه من جانب رئيس جمهورية أذربيجان ورئيس الاتحاد الروسي ورئيس الوزراء الارميني.

    قالت لجنة الدولة المعنية بشؤون الأسراء والمفقودين والرهائن في بيان إن مواطن أذربيجان جميل ناطق بابايف جندي جيش أذربيجان المحتجز في اراضي مدينة أغدره التي تستضيف مؤقتا قوات حفظ السلام الروسية في 25 أغسطس عام 2021م اعيد الى أذربيجان في الوقف ذاته.

     

     

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