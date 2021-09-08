باشينيان: فتح طرق المواصلات ضروري للغاية وبالغة الأهمية لأرمينيا

باكو، 8 سبتمبر (أذرتاج)

فتح طرق المواصلات ضروري للغاية وبالغة الأهمية لأرمينيا. والحكومة عازمة على فتح طرق المواصلات.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان في اجتماع الحكومة اليوم.

قال باشينيان ان إقامة علاقات عبر السكة الحديد مع روسيا وايران بالغة الأهمية بالنسبة لأرمينيا. تناقش حاليا مسألة فتح المواصلات على مستوى ثلاثي بين أرمينيا وروسيا وأذربيجان.

اكد باشينيان "اننا نفهم رغبة باكو في إقامة مواصلات مباشرة مع ناخجيوان، لذا اننا مستعدون بعزم لبذل جهود للتوصل الى نتائج ملموسة هنا."

كذلك قال باشينيان ان تخطيط وترسيم الحدود بين أرمينيا وأذربيجان في جدول الاعمال. تواصل أرمينيا العمل في مجال بلورة شروط لازمة لهذا.