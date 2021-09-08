زيادة عدد المصابين بكورونا في جورجيا

تبليسي، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

تواصل إصابات كورونا في جورجيا الارتفاع من جديد.

ازدادت حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا بواقع 2571 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 570 ألف و493 شخص.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المركز الوطني الجورجي لرصد الأمراض ان 7977 مصاب من الوباء توفي في جميع انحاء البلد.