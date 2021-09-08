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    تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة – صور

    ٠٨.٠٩.٢٠٢١ [١٧:١٧]

    باكو، 8 سبتمبر، أذرتاج

    يستمر مشروع "حديقتنا" المستهدف إلى إعمار الأفنية غير المعمرة الذي يجري تنفيذه بمبادرة نائبة رئيسة مؤسسة حيدر علييف الخيرية مؤسسة الجمعية الأهلية أيديا ورئيستها ليلى علييفا.

    أفادت أذرتاج أن فناء تاليا تم تسخيره للسكان ضمن مشروع "حديقتنا" يقع على عنوان حي نسيمي على طول شارعي آزر علييف وحسن علييف بين المباني السكنية كثيرة الطوابق.

    وتم إصلاح الفناء مع تزويده بكل ما هو ضروري لترفيه الأطفال من كل الفئات السنية والشباب وذوي الحاجات الخاصة بما فيه ملاعب رياضية وخاصة بالأطفال وملعب صغير لكرة القدم وتدابير أمنية بتركيب كاميرات أمنية بما يواكب مع تدابير ترمي الى شغل أوقات فراغ الاطفال والشباب.

    كما غرست 30 شجرة وشجيرة إضافيا وتشجير المحيط عموما وأقيمت 3 عرائش فيها وعدد كبير من المقاعد وصناديق النفايات.

    AZERTAG.AZ :تسخير فناء مجدد تال للسكان في العاصمة – صور
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