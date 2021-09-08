باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج) سينعقد في 9 سبتمبر الاجتماع الـ17 للجنة الحكومية الأذربيجانية الكازاخستانية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي في باكو. أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الطاقة أن الاجتماع سيحضره رئيسا اللجنة المشتركة وزير الطاقة الاذربيجاني برويز شاهبازوف ووزير التجارة والتكامل الكازاخستاني بخيت سلطانوف والوفدان المرافقان لهما. تتضمن أجندة اللجنة مسائل التعاون في مجالات التجارة والاقتصاد والطاقة والنقل واللوجستية والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزراعة والأمن الغذائي بين الدولتين. سيتم التوقيع على بروتوكول حول نتائج الاجتماع الـ17.

AZERTAG.AZ : عقد اجتماع اللجنة الحكومية الأذربيجانية الكازاخستانية المشتركة في باكو

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