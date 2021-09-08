أذربيجان: تسجيل 2557 حالة جديدة للإصابة بعدوى كوفيد 19 وتعافي 3592 مصاب ووفاة 39 مصابا خلال يوم

باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

سجلت إصابة 2557 شخص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان خلال اليوم وتعافى 3592 مصاب هذا المرض وتوفي 39 مصابا بالفيروس في 8 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 450 ألف و282 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 393 ألف و569 مصاب منهم بالعلاج وتوفي 5959 مريض منهم ويستمر علاج 50 ألفا و754 مريض حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 15 الفا و220 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 4 ملايين و593 ألف و820 فحص طبي.