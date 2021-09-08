أذربيجان: تطعيم أكثر من 64 ألف جرعة من لقاح كورونا في 8 سبتمبر

باكو، 8 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 64 ألفا و33 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في يوم 8 سبتمبر.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 26 ألفا وو550 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و37 ألفا و483 شخص ضمن المرحلة الثانية.

يبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 7 ملايين و371 ألف و182 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 4 ملايين و418 ألف و214 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى ومليونين و952 ألف و968 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية.