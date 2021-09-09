مناقشة سير تنفيذ البيانين الثلاثيين حول قره باغ بين الرئيس الروسي ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي

موسكو، 9 سبتمبر، أذرتاج

تحدث الرئيس الروسي فلادمير بوتن خلال مكالمة هاتفية مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل حول سير تنفيذ البيانين الثلاثيين بشأن قره باغ الجبلية.

أفادت وكالة أذرتاج انه كما جاء في البيان الرسمي ان الجانبين بحثا في الوضع حول ناعورنو كاراباغ. قدم الرئيس الروسي معلومات عن الخطوات المتخذة لتنفيذ بنود البيانين الثلاثيين الصادرين في 9 نوفمبر عام 2020 و11 يناير عام 2021 بناء علي طلب شارل ميشيل."

كما تضمنت المكالمة الهاتفية مناقشة الوضع في أفغانستان.