باكو، 9 أيلول، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 سبتمبراليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0173 أورو EUR 1 2.0131 دولار أسترالي AUD 1 1.2563 روبل بلاروس BYN 1 0.6749 ريال برازيلي BRL 1 0.3288 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1188 كرون دنماركي DKK 1 0.2707 لاري جورجي GEL 1 0.5463 روبي هندي INR 1 0.0231 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2187 دولار كندا CAD 1 1.3451 دينار الكويت KWD 1 5.6554 رينجيتي ماليزي MYR 1 0.4089 بيسو المكسيك MXN 1 0.0853 جنيه مصري EGP 1 0.108 لاي مولدوفا MDL 1 0.0968 كرون النرويج NOK 1 0.1957 زلوتي بولندا PLN 1 0.4462 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0201 روبل روسي RUB 1 0.0232 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.4242 دولار سنغافورة SGD 1 1.2632 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1504 دولار تايوان TWD 1 0.0614 ليرة تركيا TRY 1 0.2037 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0639 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.2081 كرون التشيك CZK 1 0.0793 يوان الصين CNY 1 0.263 جنيه إنكلترا GBP 1 2.3427 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5309 كرون السويد SEK 1 0.1978 فرنك سويسرا CHF 1 1.8487 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.146 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.5413 بيسو تشيلي CLP 100 0.2178 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0159 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0119 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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