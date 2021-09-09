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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٩.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٤٦]

    باكو، 9 أيلول، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 9 سبتمبراليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية

    الكود

    العدد

    سعر الصرف

    دولار أمريكي

    USD

    1

    1.7

    بيسو أرجنتيني

    ARS

    1

    0.0173

    أورو

    EUR

    1

    2.0131

    دولار أسترالي

    AUD

    1

    1.2563

    روبل بلاروس

    BYN

    1

    0.6749

    ريال برازيلي

    BRL

    1

    0.3288

    درهم إماراتي

    AED

    1

    0.4628

    راند جنوب أفريقيا

    ZAR

    1

    0.1188

    كرون دنماركي

    DKK

    1

    0.2707

    لاري جورجي

    GEL

    1

    0.5463

    روبي هندي

    INR

    1

    0.0231

    دولار هونغ كونغ

    HKD

    1

    0.2187

    دولار كندا

    CAD

    1

    1.3451

    دينار الكويت

    KWD

    1

    5.6554

    رينجيتي ماليزي

    MYR

    1

    0.4089

    بيسو المكسيك

    MXN

    1

    0.0853

    جنيه مصري

    EGP

    1

    0.108

    لاي مولدوفا

    MDL

    1

    0.0968

    كرون النرويج

    NOK

    1

    0.1957

    زلوتي بولندا

    PLN

    1

    0.4462

    تنكه كازاخستان

    KZT

    1

    0.004

    سوم قيرغيزستان

    KGS

    1

    0.0201

    روبل روسي

    RUB

    1

    0.0232

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي

    SDR

    1

    2.4242

    دولار سنغافورة

    SGD

    1

    1.2632

    ريال السعودية

    SAR

    1

    0.4532

    سوموني طاجيكستان

    TJS

    1

    0.1504

    دولار تايوان

    TWD

    1

    0.0614

    ليرة تركيا

    TRY

    1

    0.2037

    مانات تركمانستان

    TMT

    1

    0.4857

    غريفنا أوكرانيا

    UAH

    1

    0.0639

    دولار نيوزيلندا

    NZD

    1

    1.2081

    كرون التشيك

    CZK

    1

    0.0793

    يوان الصين

    CNY

    1

    0.263

    جنيه إنكلترا 

    GBP

    1

    2.3427

    شكل الإسرائيلي

    ILS

    1

    0.5309

    كرون السويد

    SEK

    1

    0.1978

    فرنك سويسرا

    CHF

    1

    1.8487

    وون كوريا الجنوبي

    KRW

    100

    0.146

    ليرة لبنان

    LBP

    100

    0.1124

    ين اليابان

    JPY

    100

    1.5413

    بيسو تشيلي

    CLP

    100

    0.2178

    سوم أوزبكستان

    UZS

    100

    0.0159

    روبيا إندونيسيا

    IDR

    100

    0.0119

    ريال إيران

    IRR

    100

    0.004

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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