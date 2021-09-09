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    فرنسا تنوي تقديم 400 ألف يورو الى أذربيجان لتطهير أراضيها الملغومة

    ٠٩.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٠٠]

    باكو، 9 سبتمبر (أذرتاج)

    تنوي فرنسا تقديم 400 ألف يورو الى أذربيجان لتطهير أراضيها المحررة من الألغام.

    أفادت وكالة أذرتاج ان هذه المعلومات جاءت في تدوينة نشرها السفير الفرنسي في أذربيجان زكاري غروس في حسابه في توتير.

    كتب السفير: "أما المجال الآخر الذي يحتاج الى التعاون الدولي فهو تطهير الأراضي من الألغام لتسهيل عودة النازحين الى ديارهم. ان مساحة الأراضي الملغومة التي تحتاج الى التطهير واسعة في قره باغ. لذلك، انا سعيد لإبلاغ أناما رسميا عن نية فرنسا لتخصيص 400 ألف يورو الى أذربيجان لتطهير الأراضي من الألغام. "

     

    AZERTAG.AZ :فرنسا تنوي تقديم 400 ألف يورو الى أذربيجان لتطهير أراضيها الملغومة
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