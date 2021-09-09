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    الملحق العسكري الاذربيجاني يلتقي طاقم العسكريين المشاركين في تدريبات "صقر تورآذ"

    ٠٩.٠٩.٢٠٢١ [١٠:٤٦]

    باكو، 9 سبتمبر (أذرتاج)

    التقى الملحق الحربي الاذربيجاني العقيد مشفق محمدوف الطاقم العسكري المشارك في تدريبات تكتيكية "صقر تورآذ 2021" في مدينة قونية بجمهورية تركيا.

    في البداية اجتماع الملحق العسكري الاذربيجاني مع قائد القاعدة الجوية الجنرال اوندار شنسوز وأشار في اللقاء الى أهمية تبادل الخبرات الواسع بين عسكريي كلا البلدين الشقيقين.

    ثم التقى الملحق العسكري الاذربيجاني بالطاقم الفني وطاقم الطيران في المطار.

     

    AZERTAG.AZ :الملحق العسكري الاذربيجاني يلتقي طاقم العسكريين المشاركين في تدريبات "صقر تورآذ"
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    الملحق العسكري الاذربيجاني يلتقي طاقم العسكريين المشاركين في تدريبات "صقر تورآذ" الملحق العسكري الاذربيجاني يلتقي طاقم العسكريين المشاركين في تدريبات "صقر تورآذ" الملحق العسكري الاذربيجاني يلتقي طاقم العسكريين المشاركين في تدريبات "صقر تورآذ"