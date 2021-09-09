الجنرال حسين أشتري: الحدود بين إيران وأذربيجان حدود الصداقة والاخوة

طهران، 9 سبتمبر (اذرتاج)

الحدود بين إيران وأذربيجان حدود الصداقة والاخوة. لا تحدث اية مشكلة في حدود البلدين المجاورين والصديقين.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها قائد القوات النظامية الإيرانية الجنرال حسين اشتري اثناء زيارته مدينة جلفا. اثناء الزيارة تفقد الجنرال منافذ حدودية أيضا. قال ان منطقة جلفا أكثر المنطقة أمنا. نتيجة التعاون بين حراس الحدود من أذربيجان يسود الاستقرار في الحدود بين إيران وأذربيجان. أشاد الجنرال بخدمة حراس الحدود.

يجب الذكر ان جهاز الشرطة وحرس الحدود في إيران تابع للقوات النظامية.