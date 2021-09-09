نفطجي يتعاقد مع هداف دوري الكويت قد لعب تياغو لصالح القادسية والخور والسيلية

باكو، 9 أيلول، أذرتاج

تعاقد نادي نفطجي باكو لكرة القدم مع مهاجم اجنبي آخر.

قال النادي في بيان انه تعاقد مع المهاجم البرازيلي الآخر تياغو بيزيرا لمدة عام ويرتدي المهاجم البالغ 34 عاما من عمره رقم القميص 9.

وقد سبق أن لعب تياغو مرتديا قمصان قاما البرازيلي وألطاي وقارشي ياقا وأضنة سبور التركية والعربي الكويتي والقادسية السعودية وكذلك الخور والسيلية في قطر.