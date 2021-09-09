رئيس الوزراء الجورجي: الاستقرار في أرمينيا مهم جدا بالنسبة للمنطقة

تبيليسي، 9 أيلول، أذرتاج

قال ايراكلي قريباشفيلي رئيس الوزراء الجورجي إن الاستقرار في أرمينيا مهم جدا بالنسبة لنا وهذا الاستقرار له اهمية بالغة كذلك بالنسبة لبلداننا وللمنطقة عموما.

اوضح قريباشفيلي في مؤتمر صحفي عقده عقب لقاء منعقد مع نيكول باشينيان رئيس حكومة أرمينيا الذي يزور بلاده حاليا أن الاستقرار السياسي والاقتصادي في أرمينيا له اهمية كبيرة بالنسبة لجميع المنطقة.

واشار الى أن نهج باشينيان السياسي الجديد يخدم لتنمية أرمينيا المستقرة وتحسين رفاهية الشعب الارميني.

وزاد قريباشفيلي أن حرب قراباغ كانت تحديا خطيرا بالنسبة لمنطقتنا ولكنني واثق بأن حل النزاع ونهج باشينيان السياسي سيفتح فرصا جديدا لتنمية منطقتنا وذلك يهدي أرمينيا والشعب الارميني ازدهارا.

عزيزوف مراسل أذرتاج