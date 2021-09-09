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    استمرار المناورات العسكرية المشتركة الأذربيجانية التركية في لاجين (فيديو)

    ٠٩.٠٩.٢٠٢١ [١١:٤٦]

    باكو، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    وفقا للاتفاقية عن التعاون العسكري بين جمهوريتي أذربيجان وتركيا، تستمر المناورات العسكرية التكتيكية القتالية المشتركة في محافظة لاجين الأذربيجانية.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الدفاع ان القوات الخاصة نفذت عمليات استطلاع في المناطق ذات التضاريس المعقدة ونصبت كمائن على الطرق واكتشفت ودمرت مجموعات استفزازية في المنطقة واقتربت سرا من العدو من خلال التغلب على مختلف العوائق.

    ونفذت القوات الخاصة المهام الموكلة إليها باحترافية عالية.

    يمكن مشاهدته في هذا الرابط:

    https://video.azertag.az/files/video/2021/3/16311699283722116190.mp4

     

    AZERTAG.AZ :استمرار المناورات العسكرية المشتركة الأذربيجانية التركية في لاجين (فيديو)
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