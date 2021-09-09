تركيا تشارك في أضخم معرض أمريكي للأقمار الصناعية

باكو، 9 سبتمبر (أذرتاج)

تشارك تركيا في أكبر معرض فضائي حول العالم بعنوان "القمر الصناعي 2021" في العاصمة الأمريكية واشنطن، عبر 3 شركات رائدة.

أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة الاناضول التركية أن المعرض الأكثر شمولية ومشاركة في هذا القطاع في جميع أنحاء العالم يجمع بين جميع أنظمة الاتصالات التي تعمل عبر الأقمار الصناعية والشركات الرائدة فيه.

وتقدم الشركات التركية "توركسات"، وشركة "صناعات الفضاء والطيران التركية" (TAI)، و"بروفن" منتجات تكنولوجيا الأقمار الصناعية عبر منصاتها خلال المعرض الذي يستمر لغاية الجمعة.

وشارك في افتتاح المنصات، السفير التركي في واشنطن مراد مرجان، وسفير أذربيجان خزر إبراهيم، وممثل قبرص التركية مصطفى لكاداميالي.

وأعرب السفير التركي عن فخره في تطور بلاده في صناعة الفضاء والطيران خلال السنوات الأخيرة.

وأكد أن تقدم الصناعات المحلية سيظهر بشكل أكبر في السنوات المقبلة، للوصول إلى نقطة يمكن المنافسة فيها مع كبرى الشركات العالمية.

وأشار أنهم ينتظرون بفارغ الصبر إطلاق Türksat 6A، وهو القمر الصناعي الذي يتمتع بأعلى معدل انتاج محلي.