وفاة 8035 شخص بسبب فيروس كورونا في جورجيا حتى الآن

تبليسي، باكو، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

ارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في جورجيا من جديد.

أفادت وكالة اذرتاج ان حالات الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في جورجيا ازدادت بواقع ألفين و455 حالة إصابة أخرى خلال مدة 24 ساعة أخيرة ليصل عدد المصابين بالعدوى الى 572 ألف و948 شخص.

توفي 8 آلاف و35 مصابا من الوباء في جميع انحاء البلد وتعافى 531 الف و764 مصاب من الوباء.