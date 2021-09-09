بيران، ليريك، 9 أيلول، أذرتاج دشن سبيل سقي الماء بقرية بيران في مقاطعة ليريك جنوب البلاد تخليدا لذكرى شهيد الحرب الوطنية الرقيب ودادي بن جبرائيل جباروف. وبدأ حفل التدشين بعزف النشيد الوطني في البداية واحييت ذكرى شهداء الوطن الغالي بالوقوف لدقيقة حداد. بعد تدشين سبيل الشهيد زار ممثلو مجتمع ليريك مدفن الشهيد ووضعوا باقات من الزهور امامه وأهدوا ثواب القاتحة لروحه الطاهرة.

AZERTAG.AZ : تدشين سبيل الماء لذكرى شهيد الحرب الوطنية في ليريك – صور

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