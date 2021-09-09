رئيس الوزراء في جورجيا: السلام الذي ظهر في المنطقة اليوم يفتح لنا فرصا جديدة

تبيليسي، 9 أيلول، أذرتاج

قال ايراكلي قريباشفيلي إن عددا من النزاعات وكذلك سائر التطورات قد جرت في جنوب القوقاز خلال الثلاثين عاما الاخيرة والسلام الذي ظهر في المنطقة اليوم فتح لنا فرصا جديدة وجهودنا من شأنها أن تكون عبارة عن تحويل منطقتنا تحويلا تدريجيا الى منطقة فرص جديدة وتنمية وللسلام.

اوضح قريباشفيلي رئيس الوزراء الجورجي في كلمة ألقاها في مؤتمر صحفي عقده مع رئيس الوزراء الارميني نيكول باشينيان أن تكوين فرص جديدة في المنطقة يجب أن يصبح رؤيتنا العامة وستواصل جورجيا فعالياتها في هذا النحو.

عزيزوف مراسل أذرتاج