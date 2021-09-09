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    مناقشات حول التعاون الأذربيجاني الكازاخستاني في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

    ٠٩.٠٩.٢٠٢١ [١٦:٥‎١]

    باكو، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

    التقى وزير النقل والاتصالات والتكنولوجيا العالية الأذربيجاني رشاد نبييف بالرئيس المشارك الكازاخستاني للجنة الحكومية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي بين أذربيجان وكازاخستان وزير التجارة والتكامل بخيت سلطانوف.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن الوزارة ان الطرفين ناقشا في اللقاء تطوير التعاون بين البلدين في مجالات النقل والترانزيت والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

    شدد الطرفان على أهمية توحيد تعريفات النقل على الممر وتزامن الإجراءات الجمركية لزيادة حجم نقل البضائع على ممرات النقل الدولية عبر بلدينا.

    يذكر ان وزير التجارة والتكامل الكازاخستاني بخيت سلطانوف والوفد المرافق له قام بزيارة الى أذربيجان للمشاركة في الاجتماع الـ17 للجنة الحكومية الأذربيجانية الكازاخستانية المشتركة للتعاون التجاري الاقتصادي.

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