زلزال في الحدود الإيرانية العراقية

باكو، 9 سبتمبر / أيلول، (أذرتاج)

وقع زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر في الحدود الإيرانية العراقية.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مركز رصد الزلازل التابع لمعهد جيوفيزياء بجامعة طهران الإيرانية أن الزلزال وقع على عمق 9 كيلومترات عن سطح الأرض.

ولم تتوفر حتى الآن معلومات عن سقوط ضحايا أو خسائر مادية بسبب الزلزال.