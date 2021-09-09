جدول الجولة الثالثة بدوري الممتاز مع معدلات منافسات الاندية السابقة

باكو، 9 أيلول، أذرتاج

تستأنف منافسات دوري الممتاز الأذربيجاني للمحترفين لكرة القدم بعد فاصلة المباريات الدولية.

تنطلق الجولة في 11 ايلول وتختتم 12 ايلول حيث يستضيف كل يوم مباراتين.

11 ايلول، السبت

صباح باكو – غابالا، ملعب بنك رسبوبليكا أرينا، باكو، الساعة 18.00

وتنافس النادييان الى الحين 11 مرة وتغلب صباح 5 مرات وخسر 4 مرات وتعادلا في مباراتين وفارق الاهداف لصالح صاحب الارض 14-11 هدفا.

كشلة باكو – زيرة باكو، ملعب أي أس كا أرينا، باكو، الساعة 20.15

وتنافس الناديان 23 مرة الى الحين وتغلب صاحب الارض 6 مرات وخسر 7 مرات وتعادلا في 10 مباريات وفارق الاهداف لصالح الضيف 27-28 هدفا.

12 أيلول، الاحد

صبائل باكو – سومغايت، ملعب أسكو أرينا، باكو، الساعة 18.00

وتنافس الناديان 14 مرة وفاز صاحب الارض 5 مرات وخسر 7 مرات وتعادلا مرتين وفارق الاهداف لصالح الضيف 12-15 هدفا.

نفطجي باكو – قراباغ أغدام، ملعب باكسيل أرينا، باكو، الساعة 20.30

وتنافس الجانبان 83 مرة وتغلب صاحب الارض 23 مرة وخسر 30 مرة وتعادلا 30 مرة وبفارق الاهداف لصالح الضيف 76-92 هدفا.

ت الاندية ل ف ت خ هـ ن

1 سومغايت 2 2 0 0 4-0 6

2 قراباغ 2 1 1 0 4-1 4

3 غابالا 2 1 1 0 4-3 4

4 نفطجي 2 1 1 0 4-3 4

5 صبائل 2 1 0 1 1-3 3

6 زيرة 2 0 1 1 2-3 1

7 كشلة 2 0 0 2 1-4 0

8 صباح 2 0 0 2 0-3 0

وقائمة الهدافين مترأسة من جانب صادقوف لاعب سومغايت ومراد بيكلي لاعب نفطجي وقربانلي لاعب قراباغ برصيد هدفين لكل واحد منهم.