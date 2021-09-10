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    وزير الخارجية يعقد مشاورة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج

    ١٠.٠٩.٢٠٢١ [٠٩:٣٧]

    باكو، 10 أيلول، أذرتاج

    عقدت مشاورة عبر الاتصال المرئي برئاسة وزير الخارجية جيهون بايراموف ومشاركة نواب الوزير وسفراء المهام الخاصة ورؤساء الفروع الهيكلية ذات الصلة بالوزارة ورؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج.

    قالت الخارجية في بيان إن هدف المشاورة كان اجراء مناقشات حول ضمان مشاركة البلد مشاركة مثمرة في الفعاليات الدولية المخطط تنظيمها الى نهاية العام.

    واشار الوزير بايراموف الى جدول اعمال فعاليات عدد من المنظمات الدولية بدء من شهر أيلول منوها في هذا السياق الى احتلال الاشهر الخريفية في تقويم الخارجية مكانة هامة. وشدد الوزير على اهمية مشاركة البلد في تلك الفعاليات مشاركة مطلوبة وبالمستوى اللازمة وفاعلة وكذلك على ضرورة تشديد اجراءات التنسيق الرامي الى نيل هذه الاهداف وتعبئة جميع الامكانات في هذا السبيل.

    وألقى رؤساء البعثات الدبلوماسية لدى المنظمات الدولية كلمات في المشاورة متناولين فعاليات من المرتقب تنظيمها وتقدموا بمقترحات بشأن الاعمال التمهيدية والجهود المبذولة.

    AZERTAG.AZ :وزير الخارجية يعقد مشاورة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية في الخارج
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